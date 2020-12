Monolite USA, il mistero continua: un altro esemplare è comparso in Romania

Il monolite comparso nel deserto dello Utah settimana scorsa è diventato famoso in tutto il mondo, anche in virtù della sua misteriosa comparsa che pare sia avvenuta all'improvviso. Ora il 'fenomeno' si replica anche in un'altra parte del mondo. Nei giorni scorsi è comparso un monolite di metallo, proprio come quello dello Utah, in Romania.

Su una collina nei pressi di Petrodava Dacian Fortes, fortezza storica e maggior punto di riferimento archeologico della cittadina di Piatra Neamt.

Il monolite è alto circa quattro metri, realizzato anch'esso in metallo lucido come il suo 'gemello' americano e pare sia apparso dal nulla quattro giorni fa, a pochi passi dal monumento storico di Piatra Neamt, con un lato rivolto verso il Monte Ceahlau.



Secondo l'emittente radiofonica Jurnal FM tutto è cominciato qualche giorno fa con un'email arrivata in redazione che annunciava la presenza del monolite:"Abbiamo iniziato a esaminare lo strano aspetto del monolite. Abbiamo iniziato ad indagare sullo strano monolite, è certo che non si tratti di un bene demaniale, ma ancora non sappiamo chi possa essere il proprietario del monolite situato in un'area protetta di un sito archeologico" ha dichiarato Rocsana Josanu, funzionario culturale e del patrimonio "Prima di poter installare qualcosa lì, hanno bisogno del permesso della nostra istituzione, che dev'essere approvato dal Ministero della Cultura".

Come il monolite comparso nello Utah, anche questo sembra sia stato deliberatamente lasciato da qualcuno di ignoto, senza che alcuno sia stato avvisato.



Pochi giorni fa è stato avvistato il monolite nel deserto dello Utah, che a molti ha ricordato quello in 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Secondo quanto dichiarato nei giorni seguenti la struttura era nel deserto da anni. Chissà quando e se verrà svelato il mistero di questi monoliti.