Monolite, a San Francisco compare una nuova struttura di pan di zenzero e caramelle

La misteriosa saga dei monoliti continua a San Francisco in California, dove nei giorni scorsi è comparsa una torre fatta di pan di zenzero, glasse e caramelle gommose proprio in vista della festività natalizie.

Anche questa volta, l'autore di questa stramba struttura è ignoto ma, sembra che gli abitanti della città abbiano abbiano gradito questo particolarissimo regalo di Natale in grado di catalizzare l'attenzione e dare qualche momento di spensieratezza in un momento così complicato. Le autorità locali sembrano non essere disposte a rimuovere questo monolite e anzi, il capo del dipartimento dei parchi della città ha dichiarato: "Meritiamo tutti un po' di magia in questo momento". Chi passa nella zona garantisce che il monolite ha un ottimo odore che ricorda molto i tipici biscotti di pan di zenzero che vengono prodotti in grandi quantità nel corso delle feste.

"Un misterioso monolite di pan di zenzero è apparso al Corona Heights Park. Sembra che gli alieni siano in modalità natalizia", ha scritto un utente sui social, facendo riferimento a una delle tante teorie formulate negli ultimi mesi sulla comparsa in giro per il mondo di questi monoliti. Il primo era stato quello dello Utah, che poi era misteriosamente scomparso. Anche in Italia è comparso un monolite dello stesso tipo ma, con delle scritte incomprensibili.