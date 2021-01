Monolite misterioso, ancora un caso in Italia: stavolta è apparso in Piemonte!

Da 2001: Odissea nello Spazio a 2020: Odissea nello Spazio è stato un attimo e, si sa, quando le saghe cominciano ad avere successo ecco arrivare immediatamente i sequel: questo 2021 ancora neonato non sembra infatti voler porre fine alla storia del monolite cominciata lo scorso anno nello Utah.

Dal ritrovamento del misterioso oggetto negli Stati Uniti, infatti, ne sono seguiti molti altri: negli ultimi mesi dello scorso anno abbiamo visto monoliti anche in altri luoghi del mondo, come la Romania e, neanche a dirlo, la nostra Italia!

Lo scorso dicembre abbiamo infatti assistito all'apparizione di un monolite a Lanuvio, in provincia di Roma, seguita dalla comparsa di un oggetto praticamente identico in Alto Adige, tra i vigneti di Baron Longo. Sempre un vigneto, infine, è lo scenario di un ulteriore ritrovamento avvenuto in queste ultime ore: un nuovo monolite è infatti apparso in Piemonte, precisamente a Sala Monferrato, dove è stato avvistato dall'imprenditore vinicolo Marco Botto.

"Lo abbiamo visto nella notte di Capodanno, quando il nostro cane è scappato per la paura dei fuochi d'artificio e lo abbiamo trovato in mezzo ai vigneti, dove poi abbiamo notato il monolite" hanno raccontato Botto e sua moglie. Il mistero s'infittisce, dunque: chi c'è dietro la comparsa di questi monoliti? Sarà il semplice scherzo di qualche fan di Kubrick o qualcosa di più grosso? Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi tempi!