Monolite, in Italia è apparso un oggetto simile con delle scritte incomprensibili

Dopo il misterioso monolite apparso nel deserto dello Utah e quelli apparsi di recente in California e in Romania, è stato avvistato un oggetto simile al simbolo di 2001: Odissea nello spazio anche in Italia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, il comune di Lanuvio (in provincia di Roma) ha comunicato il ritrovamento di una stele di metallo alta oltre 3 metri all'interno dell'area di Villa Sforza, nei pressi dei resti del portico degli Antonini.

A quanto pare, ciò che differenzia questo nuovo monolite da quelli emersi nei giorni scorsi è la presenza di scritte incomprensibili su entrambi i lati. Sul posto sono intervenute le autorità del comune di Lanuvio, che però non hanno ancora individuato i possibili responsabili di quella che potrebbe essere una semplice bravata ispirata ai recenti avvistamenti e al capolavoro di Stanley Kubrick.

Mentre sui social continua a crescere il numero delle persone interessate a scoprire di più sulla questione, il mistero della scomparsa del primo monolite potrebbe essere stato risolto. Il fotografo Ross Bernards ha infatti rivelato al New York Times che l'oggetto è stato rimosso da quattro uomini che è riuscito a immortalare in una foto scattata lo scorso venerdì, cosa che è stata poi confermata da due residenti dello Utah.