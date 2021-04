Monkey Master, John Woo produrrà il film sul personaggio creato da Stan Lee!

L'eredità di Stan Lee non si ferma ai soli eroi Marvel: il papà di Captain America, Iron Man e soci ha dato vita a tanti altri personaggi nel corso della sua incredibile carriera, tra cui quel Monkey Master che tra qualche tempo, stando a quanto annunciato in queste ore, dovrebbe fare il suo esordio in sala.

Ad occuparsi della produzione del film sarà John Woo, già visto alla regia di film come Face/Off e Mission: Impossible 2: la storia del fumetto nato dalla mente di Stan Lee e mai pubblicato segue le vicende dell'archeologo Li Yong, destinato a scoprire un'antica profezia che lo porterà a trasformarsi nel personaggio che dà il titolo al film.

"Ho sempre voluto girare un film basato sulla storia cinese del Re delle Scimmie, ma mi sono sempre chiesto come proporlo in forma innovativa" ha dichiarato John Woo, seguito a ruota dal co-autore Sharad Devarajan: "Stan Lee è stato un mentore e un amico, nonché uno degli autori di maggiore influenza nel ventesimo secolo. I suoi personaggi sono la mitologia moderna dei nostri tempi, e trascendono nazioni e cultura parlandoci con la lingua dell'immaginazione umana".

Eravate a conoscenza di questo fumetto inedito? Fateci sapere quali sono le vostre aspettative sul film di John Woo! A proposito di cinema e Stan Lee, intanto, ecco quando potremo rivedere il creatore di Marvel in un nuovo cameo sul grande schermo.