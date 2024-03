Monkey Man, scoprite il nuovo action paragonato a John Wick e The Raid

Monkey Man segna l'esordio alla regia dell'attore Dev Patel: il film d'azione è stato presentato al SXSW Film Festival, ricevendo critiche entusiaste.

Dopo numerose battute d'arresto, il lungometraggio scritto, diretto e interpretato da Patel è finalmente pronto ad essere consegnato al grande pubblico: la data di uscita in sala è infatti prevista per il 5 aprile 2024. I commenti emersi a seguito dell'anteprima, culminata in una standing ovation da parte del pubblico, ci danno già un'idea dei pregi del film. Monkey Man è stato infatti paragonato a John Wick (a questo proposito vi rimandiamo agli ultimi aggiornamenti su John Wick 5) e al film The Raid - Redenzione.

"Dev Patel riceve una standing ovation per aver scritto, diretto, prodotto e interpretato Monkey Man, un revenge movie d'azione che si ispira a Bruce Lee, al cinema coreano, a The Raid e a John Wick. Il pubblico è impazzito su questo", ha commentato un critico di SXSW, presente in sala. "Uno degli esordi più sicuri ed energici cui abbia mai assistito: stupendo, movimentato, inarrestabile. Che divertimento!", ha scritto un altro. Queste sono soltanto due delle numerose reazioni positive al lungometraggio prodotto anche da Jordan Peele, regista di perle appartenenti al genere horror, come Scappa - Get Out e Nope.

Monkey Man è ambientato a Mumbai e racconta la storia di Kid, un giovane che è solito combattere in fight club clandestini indossando una maschera da scimmia. Il suo destino cambierà drasticamente dopo aver deciso di vendicarsi dei leader corrotti della città, responsabili dell'omicidio della madre.