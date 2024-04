Monkey Man, Dev Patel si è rotto una mano sul set: cosa è successo

Esce oggi, venerdì 5 aprile, nelle sale statunitensi, il primo film da regista della star di Millionaire Dev Patel, Monkey Man, ispirato all'antica leggenda della divinità induista Hanuman, l'invincibile Dio Scimmia. Una lavorazione intensa che ha procurato a Patel varie fratture durante la produzione.

Per le diverse scene d'azione, Dev Patel si è allenato con il coordinatore delle scene di combattimento Brahim Chab, che gli ha permesso di eseguire tutti i combattimenti da solo e senza l'ausilio di uno stunt-man:"Quando sono stato coinvolto nel progetto per la prima volta in realtà non credevo che sarebbe stato in grado di farcela" spiega Chab "Ma, a suo credito, durante le scene di lotta, Dev è stato probabilmente il regista, attore e produttore più impegnato con cui abbia mai lavorato. Con tutto quell'allenamento e azione, ha pesantemente segnato il suo corpo. Si è rotto la mano, si è rotto le dita dei piedi, si è fratturato la spalla".



In Monkey Man, esordio alla regia di Dev Patel, il protagonista è Kid (Patel), un misterioso giovane che si guadagna da vivere in un fight club clandestino, dove ogni notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato violentemente da lottatori più noti in cambio di denaro. Dopo aver accumulato parecchia rabbia repressa, Kid inizierà ad infiltrarsi agli alti livelli della società per mettere in atto la propria vendetta contro chi gli ha portato via tutto. Nel cast del film anche Sharlto Copley.



