Monkey Man: di cosa parla e quando esce in Italia il nuovo action alla John Wick

Di cosa parla Monkey Man? Il nuovo film con Dev Patel, prodotto da Jordan Peele, è il nuovo fenomeno del cinema action che la stampa americana ha paragonato a John Wick e The Raid, ma con qualche differenza.

Diretto da Dev Patel, che con questo progetto ha esordito alla regia, Monkey Man è ispirato alla leggenda di Hanuman, una delle figure più importanti del poema epico indiano Ramayana: appartiene alla razza vanara, degli uomini-scimmia, e aiutò il protagonista Rama a liberare la sua consorte, Sita, dal re rakshasa Ravana, e rappresenta un simbolo di forza e coraggio.

Nel film Dev Patel interpreta Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, nascosto dietro la maschera di un gorilla, si fa picchiare a sangue da alcuni dei lottatori più famosi del mondo in cambio di denaro. Ma in realtà Kid sta pianificando una sanguinosa vendetta: i membri della sinistra élite che governa la città, infatti, hanno causato la morte di sua madre, e Kid è pronto a fargliela pagare scatenando un'ondata di violenza contro gli uomini che gli hanno tolto tutto.

Il film, che Dev Patel ha co-scritto insieme a Paul Angunawela e John Collee, include nel cast anche Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala, Sikandar Kher, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte e Makarand Deshpande. Monkey Man è stato presentato in anteprima mondiale al South by Southwest l'11 marzo 2024, con l'uscita negli Stati Uniti prevista per la Universal Pictures il 5 aprile 2024.

In Italia, invece, Monkey Man uscirà il 4 aprile, con un giorno d'anticipo rispetto al mercato USA.

Su Babylon (Steelbook 4K UHD Blu-ray Blu-ray Bonus) è uno dei più venduti di oggi.