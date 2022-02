Monica Vitti, i migliori film da recuperare in streaming

La scomparsa di Monica Vitti ha lasciato un enorme vuoto nel cinema italiano: la musa di registi come Michelangelo Antonioni è stata una delle massime esponenti della settima arte non solo nel nostro Paese, per cui non mancheranno certo i titoli da consultare per onorarne la memoria godendo ancora una volta del suo immenso talento.

Le piattaforme streaming più note arrivano dunque anche stavolta in nostro aiuto, in particolare Prime Video, il cui catalogo italiano ci offre un'ottima selezione di alcuni tra i titoli più importanti con protagonista l'attrice deceduta all'età di 90 anni: il primo a saltare all'occhio è ovviamente La Notte, forse il più celebre dei tre film che compongono la cosiddetta trilogia dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni (completata da altri due capolavori, L'Avventura e L'Eclissi).

Passiamo quindi a Il Dramma della Gelosia, storia di un amore nato durante una manifestazione ed ostacolato dalla passione della donna per un pizzaiolo: nel cast anche Giancarlo Giannini e Marcello Mastroianni, per la regia di un vero maestro del genere come Ettore Scola. Altrettanto degno di nota, all'insegna della Vitti votata alla commedia, è A Mezzanotte va la Ronda del Piacere, forte anche delle interpretazioni di Claudia Cardinale, Renato Pozzetto e Vittorio Gassman.

Chiudiamo con Teresa la Ladra, film del 1973 con un giovane Michele Placido, della cui scoperta proprio Monica Vitti fu tra i principali artefici. Quali di questi film avete già visto o pensate di recuperare? Fatecelo sapere nei commenti! La certezza è che, qualunque dovesse essere la vostra scelta, in questo caso sarà impossibile sbagliare.