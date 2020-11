Monica Bellucci torna a posare per Vogue Italia: la foto è irresistibile

Ha da poco compiuto 56 anni, ma per Monica Bellucci il tempo sembra non passare. L'attrice è protagonista di un servizio fotografico per la rivista Vogue Italia, realizzato a Firenze e dedicato a Dolce & Gabbana, e ha postato una delle immagini anche sulla sua pagina Instagram.

Nella foto, che si può vedere anche in calce alla notizia, Monica Bellucci indossa un elegante abito nero, ha gli occhi socchiusi e il suo viso si avvicina a quello di un modello nell'attimo che precede un bacio. Nella didascalia, la ex Bond Girl menziona e ringrazia la coppia di stilisti, il fotografo Sebastian Faena, il modello Emanuele De Lorenzo, l'hair stylist John Nollet e la make up artist Letizia Carnevale.

Il servizio fotografico, che fa parte del numero di novembre di Vogue, è stato realizzato in un ottocentesco atelier di scultura. Negli altri scatti Monica Bellucci è così al cospetto di marmi, gessi e attrezzi del mestiere. La nuova collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana è invece ispirata all'architettura fiorentina, in particolare ai fiori e ai colori del parco di Villa Bardini.

Nei mesi scorsi, durante la quarantena, Monica Bellucci aveva criticato l'ex marito Vincent Cassel, accusandolo di non essere abbastanza presente nella vita della figlia Léonie, di nove anni.