Monica Bellucci e Tim Burton insieme a braccetto per le vie di Parigi: sono una coppia?

Il magazine Paris Match questa mattina ha pubblicato in copertina la foto di Monica Bellucci e Tim Burton a spasso insieme per le vie di Parigi. Tra i due sarebbe in corso una relazione sulla quale la coppia avrebbe mantenuto il più stretto riserbo negli ultimi mesi, in base a quanto scrivono in Francia.

"Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia" è il titolo di Paris Match, che non ha dubbi sulla nuova coppia.



Bellucci e Burton si sarebbero rivisti dopo parecchio tempo lo scorso ottobre al Lumière Film Festival di Lione e lì sarebbe scoccata la scintilla.

Nelle ultime ore, in seguito allo scoop di Paris Match, è emersa dal passato una frase di Tim Burton al settimanale Gala:"Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella...".



Tim Burton è stato sposato dal 1989 al 1993 con l'artista Lena Gieseke, prima di iniziare una relazione con Lisa Marie, comparsa in diversi suoi film. Dopo la rottura con l'attrice nel 2001, Burton conosce Helena Bonham Carter sul set di Il pianeta delle scimmie. Con l'attrice britannica avrà due figli nel 2003 e nel 2007, prima di concludere la storia nel 2014.



Monica Bellucci ha alle spalle un matrimonio lampo con il fotografo Claudio Carlos Basso e una relazione con l'attore Nicola Farron. Sul set de L'appartamento conosce l'attore francese Vincent Cassel; Monica Bellucci ha espresso il proprio entusiasmo per le figlie, avute da Cassel, pronte a spiccare il volo nel mondo dello spettacolo. Dopo la fine del matrimonio ha avuto una relazione con l'artista Nicolas Lefebvre.



