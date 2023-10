Monica Bellucci e Tim Burton, amore e cinema: rubano la scena sul tappeto rosso di Roma

Tim Burton e Monica Bellucci sono ufficialmente una coppia, e i due hanno sfilato sul red carpet per la premiere di “Diabolik, chi sei?” dei Manetti Bros.

La premiere si svolge alla Festa del cinema di Roma e ha visto sfilare anche gli altri protagonisti della pellicola. Miriam Leone nei panni di Eva Kant, Valerio Mastandrea come ispettore Ginko e proprio Monica Bellucci nel ruolo di Altea. Insieme a loro Pier Giorgio Bellocchio nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti e Max Gazzè.

Monica Bellucci e Miriam Leone sono l’accoppiata di donne vincente per questo terzo capitolo della saga di Diabolik. “E' stato bello dare vita a questi due personaggi che rappresentano anche l'evoluzione sociale della donna. Perché comunque Eva Kant e Altea sono state messe in luce dalle sorelle Giussani, che erano non solo delle artiste ma anche delle donne che rappresentavano una femminilità completamente nuova per gli anni sessanta” ha commentato l’attrice, interprete anche in altri film di spessore come Irreversible di Gaspar Noè, Malena del grande maestro Giuseppe Tornatore e “Dracula di Bram Stoker” realizzato da Francis Ford Coppola.

Anche Miriam Leone ha dichiarato di essersi divertita e che rispetto ai primi due film hanno potuto creare un’alleanza tra donne e viverla direttamente sul set.