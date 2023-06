Monica Bellucci allo scoperto: 'Tim Burton? Lo amo, ora lo conoscerò anche da regista'

La storia tra Monica Bellucci e Tim Burton era ormai qualcosa di molto simile al proverbiale segreto di Pulcinella: tutti ne parlano e tutti lo sanno praticamente da mesi, ma soltanto in queste ultime ore l'attrice di Malena ha deciso di confermare i suoi sentimenti per il regista che la dirigerà in Beetlejuice 2.

Paparazzati insieme nei mesi scorsi, Bellucci e Burton sono dunque una coppia a tutti gli effetti, come si evince dalle parole dell'attrice che prenderà parte al sequel del film con Winona Ryder e Michael Keaton: "Cosa posso dire… Prima di tutto, che sono contenta di aver incontrato quest’uomo" ha spiegato Bellucci durante un'intervista rilasciata a Elle France.

L'attrice ha proseguito: "È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora farò la conoscenza del regista. Comincia un’altra avventura" confermando di fatto, nel caso in cui ci fossero ancora dubbi al riguardo, la sua partecipazione all'attesissimo Beetlejuice 2. Insomma, Monica e Tim sono pronti a reclamare il titolo di coppia più bella (o terrificante, nel senso più buono e burtoniano del termine) di Hollywood: noi non possiamo far altro che augurarci che le cose continuino ad andare bene! Storie d'amore a parte, comunque, Danny Elfman ha definito Beetlejuice 2 il sequel più strano di sempre.