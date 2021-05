Monica Bellucci premiata ai David: la sua carriera dagli esordi al successo internazionale

Monica Bellucci è stata ufficialmente riconosciuta dai David di Donatello come una delle star più importanti del panorama cinematografico italiano, non fosse altro per il suo fascino eterno da diva della settima arte. A lei è andato un riconoscimento che ne premia la carriera finora, dagli esordi sul piccolo schermo al successo internazionale.

Icona italiana di bellezza nel mondo, Monica Bellucci esordisce più di 30 anni fa, nel 1990, con lo sceneggiato Vita coi figli, diretto da Dino Risi, mentre subito dopo diviene immediatamente il volto delle campagne pubblicitarie di Dolce & Gabbana, che spingeranno la sua immagine a fare rapidamente il giro del mondo. La modella diventa il volto, ma soprattutto il corpo-simbolo della poetica del brand. Incarnazione perfetta del “sicilian style”, incrocio di sensualità mediterranea e religiosità pagana.

Da qui anche il primo incontro con Giuseppe Tornatore, proprio in uno spot di D&G risalente al 1994. I due poi collaboreranno anche in campo cinematografico con l'indimenticabile affresco storico di Malèna. Prima però, nel 1992, Francis Ford Coppola la sceglie per il suo Dracula di Bram Storker mentre i fratelli Vanzina la chiamano per I mitici - Colpo gobbo a Milano.

La vera svolta avviene con l'esordio nel cinema francese, con L'appartamento, che le vale il Premio Cèsar come miglior attrice esordiente. Sul set incontrerà anche il grande amore della sua vita, Vincent Cassel, col quale reciterà ancora in Irreversible. La Francia diventa così una seconda patria per la Bellucci.

Apparirà in Ricordati di me di Gabriele Muccino, nei due sequel di Matrix - Matrix Reloaded e Matrix Revolutions - al fianco di Keanu Reeves, nel film Le meraviglie di Alice Rohrwacher e nel successo internazionale La passione di Cristo, in cui interpreta Maddalena per Mel Gibson.

Tra gli ultimi grandi ruoli, nel 2017, quando David Lynch la vuole nella terza stagione di Twin Peaks. Insomma, il David Speciale consegnatole ieri è solo il coronamento di una carriera che di certo non aveva bisogno di certificazioni.