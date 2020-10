Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel mozzafiato in copertina: guardate com'è diventata

A soli 16 anni è in copertina su Elle e la madre non ha perso l'occasione per esprimere la sua gioia e il suo orgoglio in merito: stiamo parlando di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, al centro della prima pagina del noto magazine di moda e costume. Deva appare infatti in copertina della versione originale francese.

Deva è la prima delle due figlie nate dal matrimonio tra la Bellucci e Cassel, conosciutisi nel 1996 sul set del film L'appartamento e sposatisi a Montecarlo nel 1999. La seconda figlia è Léonie, nata nel 2010; la separazione dal marito avviene in maniera consensuale nell'agosto 2013, dopo 14 anni di matrimonio. Proprio la Bellucci, attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, ha pubblicato lo scatto della copertina di Elle che vede al centro la figlia sedicenne: "C'era una volta... una piccola ragazzina.. il tempo passa in fretta! Possa la vita proteggerti, amore mio".

Proprio sulla copertina del magazine, Deva Cassel indossa una camicia a pois portata come un vestito e sigillata da un bustino nero, il tutto firmato Dolce & Gabbana, ovvero il marchio che ha reso celebre Monica Bellucci nel mondo e che per primo aveva voluto proprio Deva per una campagna beauty nel febbraio di quest'anno. Sulla cover, poi, sotto al titolo in evidenza si può leggere: "Deva Cassel la belle débutante".

Dopo aver partecipato al film I migliori anni della nostra vita di Claude Lelouch (2019), la Bellucci ha preso parte a The Man Who Sold His Skin, presentato a settembre alla Mostra di Venezia; prossimamente sarà in The Girl in the Fountain, film diretto da Antongiulio Panizzi. Per quanto riguarda Cassel, quest'anno lo abbiamo visto sia nel thriller Underwater con Kristen Stewart, sia nella terza stagione di Westworld.