Monica Bellucci sulla sua carriera: 'Con la sola bellezza non sarei durata 5 minuti'

Il prossimo aprile Monica Bellucci debutterà a Londra con lo spettacolo teatrale sulla vita di Maria Callas nella parte della protagonista, dopo aver recitato in scena l'amatissima cantante lirica nella tournée italiana. Per l'occasione, l'attrice ha concesso una lunga intervista al Guardian dove ha parlato anche della sua lunga carriera.

Lo spettacolo teatrale si intitola Maria Callas: Letters and Memoirs ed è diretto da Tom Volf, che è andato a trovare la Bellucci fino alla sua casa a Parigi per convincerla ad accettare la parte della Callas. Nell'intervista si passa in rassegna buona parte della carriera della Bellucci, capace di passare dai film di arthouse, alcuni anche celebri film francesi, ai grandi blockbuster hollywoodiani come i sequel di Matrix e La Passione di Cristo. Presto la rivedremo al cinema con The Girl in the Fountain, documentario che racconterà la vita di Anita Ekberg, la stella de La dolce vita di Federico Fellini.

Bellucci ha provato a spiegare cosa accomunava Maria Callas e Anita Ekberg: "La cosa divertente è che esiste una foto della Callas all'anteprima de La dolce vita. Erano entrambe donne che cercavano di essere libere in un periodo in cui era molto difficile esserlo. Erano indipendenti grazie al loro lavoro, ma prigioniere dei loro cuori".

Per quel che riguarda la fama, Monica Bellucci rivela di essere felice di vivere in Europa e non a Hollywood: "Il concetto di VIP è diverso in America. In Europa, perfino a Londra, gli attori vivono normalmente. Porto i miei figli a scuola, vado e compro cose al supermercato". L'attrice ha anche ricordato il casting di Malena, film di Giuseppe Tornatore prodotto da Harvey Weinstein. "Mi ha scelta Tornatore. Penso che la Miramax volesse un'altra attrice, una più famosa di me". Alla fine fu l'attrice umbra ad averla vinta e la parte di Malena è una delle sue più celebrate: "Viviamo nel mondo dell'immagine, ma il lavoro non riguarda la bellezza. Non si dura più di 5 minuti con la sola bellezza".

Intanto la figlia di Monica Bellucci, Deva, è sempre più identica alla madre. La somiglianza con la madre è sempre più impressionante.