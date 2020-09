Monica Bellucci, buon compleanno alla Bond Girl di Spectre

Compie oggi 56 anni una delle attrice italiane più amate in patria ma anche all'estero, Monica Bellucci. E a farle gli auguri su Twitter c'è anche l'account ufficiale dei film di James Bond, che onora la Bond Girl interpretata proprio dalla Bellucci, Lucia Sciarra.

L'attrice e modella di Città di Castello spegne oggi 56 candeline, e per l'occasione ecco arrivare gli auguri da tutto il web, incluso il profilo Twitter della spia più celebre al mondo, James Bond.

Nel 2015 la Bellucci ha infatti potuto aggiungere al suo invidiabile palmarès anche il titolo di Bond Girl, avendo interpretato nel film diretto da Sam Mendes la moglie dell'agente dello Spectre Marco Sciarra, Lucia Sciarra, conquistando anche il record di Bond Girl più "vecchia" del franchise: aveva infatti 50 anni quando realizzò la pellicola, mentre la precedente detentrice del record era Honor Blackman (che interpretò Pussy Galore all'età di 37 anni).

Ma sono stati numerosi i progetti Hollywoodiani a cui ha preso parte l'attrice umbra, da Matrix Revolution a I Fratelli Grimm e l'Incantevole Strega, da La Passione di Cristo a L'Apprendista Stregone, passando anche per la tv con la serie Twin Peaks - Il Ritorno e Mozart in the Jungle, per citare solo alcuni titoli.

Ma che sia in Francia, in America o nel nostro Bel Paese, oggi 30 settembre la parola d'ordine è una sola (o meglio, tre): tanti auguri Monica!