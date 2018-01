Monica Bellucci e Ben Kingsley insieme per il nuovo film di Eran Riklis

Il regista israeliano Il giardino di limoni - Lemon Tree ) è attualmente al lavoro in nuovo progetto dal titolo. Il lungometraggio è stato definito come uno spy thriller contemporaneo e vede nel cast artisticoed

Il premio Oscar Ben Kingsley (Gandhi, Iron Man 3) interpreterà Adereth, un agente segreto con alle spalle una carriera degna di lode e il cui primato è considerato ormai passato dai suoi superiori. L’opportunità per una redenzione last minute si presenta in una missione sotto copertura in cui scopre una pista nella vendita di armi chimiche destinate al regime dittatoriale in Medio Oriente. Mentre il Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, incarica un giovane agente (Itay Tiran) di rintracciare Adereth, un’enigmatica donna di nome Angela (Monica Bellucci), nel target della spia, renderà difficile la sua operazione. Adereth scoprirà presto che il cacciatore potrebbe diventare la preda.

L’attrice italiana è al momento impegnata sul set dell’horror sci-fy Nekromancer diretto da Kiah Roache-Turner. La sceneggiatura di Spider In The Web è stata curata da Gidon Maron ed Emmanuel Nakkache e sembra ispirarsi ad eventi realmente accaduti. Le riprese della pellicola, co-prodotta da Israele, Belgio, Olanda e Portogallo, cominceranno questa primavera. Il progetto verrà presentato nelle prossime settimane in via ufficiale ai compratori dell’European Film Market di Berlino.