Monica Barbaro sarà l'interesse amoroso di Miles Teller in Top Gun: Maverick

Variety ha confermato che Monica Barbaro si è unita ufficialmente al cast dell'attesissimo Top Gun: Maverick, nuovo film di Joseph Kosinski con protagonista Tom Cruise.

Insieme a lei la produzione si è aggiornata con altre new entry, come Thomasin McKenzie, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin e Danny Ramirez. Nel cast del film, ricordiamolo, sono già presenti - oltre ovviamente a Cruise - anche Jennifer Connelly, Miles Teller, Glen Powell e Val Kilmer, che riprenderà l'iconico ruolo di Tom "Ice Man" Kazanski. Tom Cruise sarà nuovamente l'aviatore Pete "Maverick" Mitchell, mentre Teller (Whiplash, Fire Squad - Inferno di Fuoco) sarà il figlio adulto di Goose, migliore amico di Maverick tragicamente scomparso nel corso del primo film. La Connelly interpreterà la proprietaria di un bar nei pressi della base militare, mentre la Barbaro, stando a quanto riportato da Variety, sarà l'interesse amoroso di Teller.

Top Gun: Maverick sarà ambientato in un mondo di tecnologia moderna fatta di droni e combattenti di quinta generazione, ed esplorerà la fine dell'era del combattimento con i caccia. Joseph Kosinski, che ha già diretto Cruise in Oblivion e Teller e Connelly in Fire Squad - Inferno di Fuoco, sarà il regista del film, con Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer a scrivere la sceneggiatura.

Anche se conosciuto ufficiosamente come Top Gun: Maverick, il film è attualmente senza un titolo ufficiale. Il film sarà un sequel del film del 1986 diretto dal compianto Tony Scott, che nel 2015 la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha selezionato per la conservazione nel National Film Registry, giudicandolo "culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo". Top Gun: Maverick arriverà nei cinema il 12 luglio 2019.