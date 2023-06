Moneyball, dove vedere in streaming il film con Brad Pitt che ha ispirato il nuovo Milan

Sono giorni tumultuosi per i tifosi del Milan, ma bisogna sempre guardare il lato positivo: l'addio di Maldini ha riportato in auge Moneyball, capolavoro del cinema sportivo con protagonista Brad Pitt.

Basato sul libro 'Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game' di Michael Lewis, che a sua volta narra le gesta della squadra di baseball degli Oakland Athletics e del general manager Billy Beane, il film è diretto da Bennett Miller, sfuggente regista apparentemente in grado di fare solo film bellissimi (oltre a questo ricordiamo Truman Capote e Foxcatcher) ma se possibile meno industrioso di Kenneth Lonergan e Todd Field, e sceneggiato da Aaron Sorkin, con protagonisti Brad Pitt e Jonah Hill.

La pellicola, fin dalla sua uscita, è stata acclamata all'unanimità della critica, per la regia di Miller, il copione di Sorkin e le interpretazione delle due star, e ancora oggi su Rotten Tomatoes detiene un punteggio del 94%, mentre su Metacritic vola alto con una media voto di 87 su 100. Agli Oscar 2012, vinti di The Artist, ottenne sei nomination totali, quasi tutte 'pesanti': miglior film a Michael De Luca, Rachael Horovitz e Brad Pitt, miglior attore protagonista a Brad Pitt, miglior attore non protagonista a Jonah Hill, migliore sceneggiatura non originale a Steven Zaillian, Aaron Sorkin e Stan Chervin Candidatura, miglior montaggio a Christopher Tellefsen e miglior sonoro a Dave Giammarco, Deb Adair, Ed Novick e Ron Bochar. Al momento della stesura di questo articolo Moneyball: L'arte di vincere è in streaming su Netflix e NOW, e disponibile anche su Sky On demand, un'ottima occasione per recuperarlo e scoprire la filosofia del general manager oggi associato al Milan.

Da ricordare che l'anno scorso Moneyball tornò alle cronache per Jeremy Giambi, giocatore degli Oakland Athletics della gestione Billy Beane trovato morto in casa all'età di 47 anni.