Moneyball, addio a Jeremy Giambi: la storia dei suoi Athletics nel film con Brad Pitt

Jeremy Giambi, ex giocatore di baseball professionista, noto per il periodo trascorso negli Oakland Athletics, è stato trovato morto nella sua abitazione. Aveva 47 anni. La storia di Giambi e degli Oakland Athletics è raccontata nel film L'arte di vincere (Moneyball), film basato sul libro Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game.

Al momento non è stata annunciata la causa della morte ma USA Today racconta che Giambi è stato trovato senza vita dai suoi genitori poco prima di mezzogiorno. La tragica notizia è stata riportata dagli Oakland Athletics.



"Siamo affranti nell'apprendere della morte di un membro della nostra famiglia verdeoro, Jeremy Giambi. Facciamo le nostre condoglianze a Jeanne, Jason, alla sua famiglia e ai suoi amici" ha scritto il team in una nota su Twitter.



Nato nel 1974 a San Jose, California, e cresciuto a West Covina, Giambi frequentò il Cal State Fullerton, prima di essere ingaggiato nella lega minore dai Kansas City Royals nel 1996. Debuttò in massima serie nel 1998 per i Royals, giocandovi per due stagioni prima di essere ceduto a Oakland nel 2000. Trascorse lì due anni, giocando anche con il fratello Jason Giambi; quel periodo venne descritto nel libro di Michael Lewis del 2003, Moneyball. Nell'adattamento cinematografico del 2011 che aprì il Torino Film Festival e diretto da Bennett Miller, Giambi è interpretato da Nick Porrazzo, nonostante qualche imprecisione nella ricostruzione della sua storia.



