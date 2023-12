Il mondo dietro di te, quante visualizzazioni ha fatto il nuovo fenomeno di Netflix?

Quante visualizzazioni ha fatto ⁠Il mondo dietro di te? Diamo un'occhiata al risultato ottenuto in streaming dal nuovo film originale uscito in esclusiva sulla piattaforma on demand Netflix.

Il nuovo film post-apocalittico Il mondo dietro di te ha debuttato letteralmente con il botto su Netflix, dato che è entrato direttamente nella Top 10 dei titoli più visualizzati della piattaforma durante la finestra temporale che va dal 4 al 10 dicembre: il film è arrivato al primo posto nella classifica dei film inglesi con 41,7 milioni di visualizzazioni, diventando così il titolo più visto della settimana presa in esame dal conteggio ufficiale della piattaforma. È stato visto per un totale di 98,7 milioni di ore, ed è entrato nella top10 di 92 paesi diversi.

Diretto dal regista Sam Esmail e tratto dall'omonimo romanzo di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te vede un cast di prim'ordine che include Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha'la: il film è arrivato sullo streamer l'8 dicembre dopo la sua anteprima mondiale all'AFI Festival il 22 novembre scorso. Nella classifica dei titoli più visti su Netflix è seguito da Family Switch, altro nuovo originale della piattaforma con protagonisti Jennifer Garner e Ed Helms, che ha ottenuto 18,6 milioni di visualizzazioni, mentre al terzo posto troviamo la commedia animata di Adam Sandler Leo.

