Il mondo dietro di te, spiegazione del finale del film Netflix: parla l'autore

Dopo aver giustificato i cambiamenti alla trama del film de Il mondo dietro di te rispetto al suo libro originale, l'autore Rumaan Alam si è seduto con Variety per discutere del finale del nuovo thriller post-apocalittico Netflix.

Il finale del film de Il mondo dietro di te è un altro cambiamento rispetto al romanzo originale, che invece termina con Rose che raccoglie provviste dalla casa dei vicini prima di fare presumibilmente ritorno dalla sua famiglia, ma l'autore si è detto estremamente soddisfatto dalla scelta fatta dai creatori dell'adattamento Netflix:

"Concludere il film con questa particolare scossa di umorismo è così soddisfacente e gratificante", ha detto Alam. “È una sorta di auto-riflessione da parte del regista. Nella sua carriera ha lavorato anche in televisione, e in un certo senso sta affermando qualcosa sul potere di quel mezzo e sulla sua presa su questo personaggio. Credo che sia molto divertente, ma non penso che sia una battuta o una presa in giro nei confronti di Rose. Non l'ho letta in questo modo, quella scena, penso che sia più rivolta al pubblico. Ci ricorda che l’arte è una specie di balsamo. Ho avuto modo di vedere il film in tre cinema diversi con tre pubblici diversi, e ogni volta hanno reagito in modo diverso. Per questo lo adoro così tanto."

