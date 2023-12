Il Mondo Dietro di Te, il regista giustifica i cambiamenti alla trama: 'Non funzionerebbe'

Se siete abbonati alla piattaforma di streaming Netflix di certo avrete sicuramente visto quanto meno la locandina de Il Mondo dietro di Te, con Ethan Hawke e non solo in primo piano. La nuova produzione sta di certo ottenendo un successo inaspettato, ma non sempre il successo porta con sé cose positive.

Ecco infatti che, nel mentre che ci chiediamo se avete visto il trailer di Rebel Moon, non sono mancate le aspre critiche nei confronti della pellicola diretta da Sam Esman.

Queste in particolare si sono concentrate sulle numerose modifiche apportate alla storia del film rispetto al romanzo originale da cui trae ispirazione, realizzato dallo scrittore Rumaan Alam e pubblicato poi nel 2020.

Durante il podcast The Big Picture però, il regista ci ha tenuto a dire la sua in merito: "Non sono un fan di quelli che adattano un'opera uno a uno passando da un media all'altro. Non funziona così".

Esman ha poi aggiunto: "Quando pensi di realizzare qualcosa utilizzando i mezzi cinematografici devi ricontestualizzarlo. Devi trovare un altro modo per approfondire lo stesso personaggio, la sua vita interiore, usando le immagini e non le parole. Se lo riporti esattamente per come è, credo che il fallimento sia dietro l'angolo".

Voi che ne pensate? Avete visto Il Mondo dietro di Te? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di One Piece, altro prodotto Netflix che ha avuto un "discreto" successo.