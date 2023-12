Il mondo dietro di te: qual è il significato dei cervi nel film Netflix?

Il mondo dietro di te è il nuovo thriller con protagonista Ethan Hawke e Julia Roberts nei panni di marito e moglie che si ritrovano a vivere i primi passi dell'apocalisse con una famiglia di sconosciuti: il finale di Il mondo dietro di te è diverso dal romanzo originale ma c'è un enigmatico elemento ricorrente in entrambe le narrazioni.

In Il mondo dietro di te, in più occasioni i cervi diventano protagonisti indiscussi. Ma cosa rappresentano questi animali nel film? Il loro significato è stato chiarito da Sam Esmail, regista del nuovo thriller di Netflix: "I cervi sono creature pacifiche. Trasformare quella dolce immagine in qualcosa di inquietante, minacciosa, quasi un avvertimento, pensavo fosse davvero interessante - ha detto il regista a Tudum -. Nel film abbiamo sempre cercato di prendere le cose che non abbiamo mai veramente considerato una minaccia e di ribaltare il loro significato".

Nel romanzo originale di Rumaan Alam i cervi sono interessati a un'importante mutazione genetica: la prossima generazione nascerà bianca. Ma non è l'unico cambiamento che subiscono questi animali: la loro logica di migrazione è del tutto differente e questo li porta a spingersi in luoghi molto lontani dal loro habitat come ad esempio la città. La migrazione degli animali non è altro che l'ennesimo campanello di allarme del cambiamento epocale che vivrà l'umanità in Il mondo dietro di te.

