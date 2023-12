Il mondo dietro di te, cos'ha a che fare Obama con il nuovo film Netflix?

Il creatore di Mr. Robot Sam Esmail ha conquistato nuovamente il pubblico con un nuovo film, Il mondo dietro di te, disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di Netflix. Un contributo molto importante al progetto è stato dato dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama. In che modo?

Il mondo dietro di te (Leave the World Behind) è basato sull'omonimo libro di Rumaan Alam, e racconta la storia di una famiglia che si reca in una casa prenotata per le vacanze. Nel bel mezzo di attacchi informatici che mettono fuori uso il mondo, alla porta dei coniugi bussa un'altra coppia, che afferma di essere proprietaria della casa. Si instaura un rapporto che non nasconde un certo sospetto, soprattutto perché non c'è modo di stabilire se la seconda famiglia è realmente proprietaria dell'abitazione.



Temi distopici, relazioni familiari e un tocco di fantascienza per un film che vede protagonisti Ethan Hawke e Julia Roberts da un lato e Mahershala Ali e Myha'la Herrold, con la partecipazione di Kevin Bacon.

Non perdetevi il trailer di Il mondo dietro di te, il nuovo film scritto e diretto da Sam Esmail e girato tra Long Island e Katonah. Dopo aver lasciato l'incarico da presidente, insieme alla moglie Michelle Obama, l'ex leader statunitense si è lanciato nell'industria dell'intrattenimento con la casa di produzione Higher Ground Productions, che è stata coinvolta nel film:"È un amante del cinema e un fan del libro, quindi quello che voleva davvero sottolineare con me era concentrarsi su come la mancanza di empatia possa verificarsi nel corso di una crisi e cosa significhi per tutti noi". Obama ha aiutato Esmail a non inserire dettagli che non fossero realistici per quanto concerne un'ipotetica fine del mondo e ha fornito la propria prospettiva riguardo a situazioni ad alta tensione che potrebbero mettere le persone le une contro le altre.



Scoprite ulteriori dettagli su Il mondo dietro di te, il thriller che sta ottenendo grande successo in questi giorni su Netflix.

Inizialmente nel cast doveva esserci Denzel Washington, in seguito sostituito dal premio Oscar Mahershala Ali.