Il Mondo Dietro di Te, come cambia il finale del film Netflix rispetto al libro?

Di certo Netflix negli ultimi tempi sta collezionando numerose produzioni che hanno incontrato il favore della maggior parte degli spettatori. Dalle serie come One Piece o Mercoledì, fino ai film come il più recente Il Mondo Dietro di Te. La pellicola tratta dall'opera di Rumaan Alam è di certo uno dei titoli di punta attuali.

Ecco però che, mentre ci chiediamo se Netflix salverà un popolare show televisivo, probabilmente in molti tra coloro che sono attenti conoscitori del libro originale, si saranno di certo accorti delle differenze che si possono trovare nel finale de Il Mondo Dietro di Te.

Intervistato di recente sulla questione, il regista Sam Esmail ha fornito delle spiegazioni in merito a questa scelta a quanto sembra ponderata di lasciare che Rose veda il finale della serie Friends, piuttosto che riunirsi con la sua famiglia.

"L'intera storia riguarda questi personaggi, mi sono impegnato molto per ideare un finale che fosse il più possibile soddisfacente. Ho voluto abbracciare l'ambiguità di: 'Dove fa il mondo da qui in poi per tutti loro?'. Penso sia qualcosa di davvero potente".

Voi che ne pensate de Il Mondo Dietro di Te? Lo avete visto?