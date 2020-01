Il mondo di Sorrentino, su Sky debutta il documentario dedicato al regista premio Oscar

Per anticipare l'imminente debutto di The New Pope, questa sera Sky trasmetterà il documentario inedito dedicato al cinema di Paolo Sorrentino. Intitolato Il Mondo di Sorrentino, sarà un'occasione per esplorare la poetica di uno dei maggiori esponenti del cinema italiano contemporaneo.

Prodotto da Movie Da in collaborazione con France 2, il documentario contiene una lunga intervista dove Paolo Sorrentino racconta com'è nata la sua grande passione per il cinema, ricordando i suoi esordi e descrivendo il lavoro che sta dietro ad ogni sua opera. Nel doc saranno presenti anche il produttore Nicola Giuliano, l'attore Toni Servillo, protagonista di molti film di Sorrentino tra cui l'acclamato La Grande Bellezza, il direttore della fotografia Luca Bigazzi e il montatore Cristiano Travaglioli.

Il Mondo di Sorrentino andrà in onda questa sera, martedì 7 gennaio, a partire dalle ore 21.15 su Sky Cinema Due. Alle 22.15, la serata proseguirà con la versione integrale de La Grande Bellezza, pellicola che nel 2014 è valsa a Sorrentino il premio Oscar come Miglior film straniero. Sia il documentario che il film sono disponibili on demand su Sky e NOW TV.

Per quanto riguarda la serie con Jude Law e John Malkovich, invece, The New Pope esordirà su Sky il prossimo 10 gennaio. Per saperne di più vi lasciamo al trailer ufficiale di The New Pope, serie che vedrà nel cast anche Marilyn Manson e Sharon Stone.