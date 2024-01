Il mondo dietro di te sbanca su Netflix: il film è entrato nella top10 all-time

La classifica dei film più visti di sempre su Netflix è appena cambiata grazie a Il mondo dietro di te, nuovo lungometraggio con protagonisti Ethan Hawke, Julia Robert e Mahershala Ali.

In queste ore, infatti Netflix ha confermato su X che Il mondo dietro di te ha raggiunto l'ottavo posto nella lista dei film inglesi più popolari di sempre, con un totale di 136,3 milioni di visualizzazioni nell'arco di 29 giorni di 'vita' sulla piattaforma di streaming on demand: un risultato impressionante, che corrisponde quasi esattamente a quello di The Mother, il thriller d’azione di Jennifer Lopez del 2023, fermo in settima posizione con un totale di 136,4 milioni di visualizzazioni.

Ovviamente, la possibilità che Il mondo dietro di te possa continuare a scalare la classifica è altissima, dato che Netflix calcola il successo dei suoi titoli utilizzando una finestra temporale di 91 giorni, e il film scritto e diretto da Sam Esmail - adattamento dell'omonimo romanzo di Rumaan Alam del 2020 - avrà ancora molto tempo a sua disposizione per migliorare le proprie statistiche.

Nel cast de Il mondo dietro di te ci sono anche Myha'la e Kevin Bacon, mentre Barack e Michelle Obama sono tra i produttori. Per altri contenuti scoprite qual è il film più visto su Netflix Italia in questi giorni.