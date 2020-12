Un mondo perfetto: faida di Clint Eastwood e Kevin Costner e il record assoluto del film!

Stasera su Iris a partire dalle 21:10 torna in onda Un mondo perfetto, acclamato dramma poliziesco diretto e interpretato da Clint Eastwood con protagonisti Kevin Costner e Laura Dern.

La trama ruota intorno al detenuto Robert 'Butch' Haynes (Kevin Costner) che, dopo essere fuggito da una prigione di Huntsville, insieme all suo partner Terry Pugh (Keith Szarabajka) rapisce un giovane ragazzo, Phillip Perry (T.J. Lowther) per fuggire attraverso il Texas. Mentre viaggiano insieme, Butch e Phillip scoprono legami comuni e subiscono gli abusi del "Mondo Perfetto" esterno, mentre alle loro calcagna si mettono il Texas Ranger "Red" Garnett (Clint Eastwood) e la criminologa Sally Gerber (Laura Dern).

Inizialmente Clint Eastwood non doveva recitare nel film ma solo 'limitarsi' a dirigerlo: fu Kevin Costner a convincerlo a mettersi anche davanti alla macchina da presa, e Un Mondo Perfetto finì col diventare uno dei film preferiti dello stesso Eastwood.

Ad un certo punto durante le riprese, però, Kevin Costner scappò dal set per un altro impegno e invece di aspettarlo Clint Eastwood continuo a girare la scena usando la controfigura di Costner, Mark Thomason. Quando in seguito Costner tornò sul set, scioccato nello scoprire di essere stato sostituito, si confrontò con Eastwood, che secondo quanto riferito gli avrebbe detto: "Se te ne vai, faccio i primi piani con il tuo stunt. Guarda. Questo ragazzo farò tutto il film, se necessario. Non sono qui per masturbarmi. Punto."

Dopo quell'incidente, Costner non ha più lasciato di nuovo il set durante le riprese. E negli anni immediatamente successivi a questo film sia Kevin Costner che Clint Eastwood avrebbero ricevuto gli Oscar come miglior regista, per Balla coi lupi (1990) e Gli spietati (1992): Un Mondo Perfetto di conseguenza è diventato l'unico film nella storia del cinema in cui due registi vincitori di Oscar hanno recitato insieme come attori.

Per altre letture: