Mondo Gallery annuncia una celebrazione artistica per i 10 anni dei Marvel Studios

Mondo Gallery è uno spazio artistico situato a Austin, Texas, che presenta un mix di artwork originali e delle illustrazioni in edizione limitata. La galleria ha annunciato Marvel Studios: The First Ten Years, un evento celebrativo dedicato ai venti film del Marvel Cinematic Universe.

Presentando nuove opere di alcuni dei suoi artisti più ricercati, lo show sarà uno dei più grandi della storia di Mondo Gallery. Se ne volete un assaggio, in calce alla notizia potete trovare uno splendido artwork di César Moreno su Iron Man.

"Da divoratore della cultura pop con un interesse particolare per cinema e fumetti, il Marvel Cinematic Universe è il dessert definitivo," ha detto il direttore creativo Eric Garza. "Ciò che i Marvel Studios hanno realizzato negli ultimi anni è assolutamente straordinario. Ci hanno donato eroi grandi e piccoli, potenti e cosmici raccontando storia incredibili che sono allo stesso tempo epiche e intime. Siamo entusiasti di celebrare dieci anni di monumentali personaggi e filmmaker cortesia dei grandi Marvel Studios. Make Mine Marvel."

L'illustrazione di César Moreno raffigura uno dei momenti iniziali nonché iconici di tutto il franchise: Tony Stark che costruisce il suo primo costume da Iron Man, dando vita al primo di una serie di supereroi che negli anni hanno conquistato i fan e il box office mondiale. Avengers: Infinity War, uno degli ultimi prodotti dello studio, al botteghino ha infatti raggiunto l'esorbitante cifra di 2 miliardi di dollari.