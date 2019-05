Nel mondo di Detective Pikachu esiste Ash Ketchum? Lo sceneggiatore risponde

Detective Pikachu viaggia sui 295 milioni di dollari nel mondo, pronto a superare il record detenuto da Warcraft per quanto riguarda i film tratti dai videogiochi, ma mentre attendiamo di capire quale sarà il futuro del franchise al cinema, torniamo a parlare della produzione, questa volta in relazione a un dubbio.

In molti attendono fiduciosi di capire quale strada prenderà infatti il mondo live-action dei Pokémon, che con Detective Pikachu ha dimostrato di saper funzionare benissimo, tanto che si spera che in futuro si aprirà agli allenatori Pokémon, molto più alle battaglie e sì, anche all'arrivo di Ash Ketchum, storico protagonista della serie animata. Ma il dubbio è questo: nel mondo di Detective Pikachu, esiste o meno Ash?



In una recente intervista con Comicbook.com, il co-sceneggiatore del film, Banji Smith, ha avuto modo di rispondere alla domanda, rivelando in sostanza se l'universo live-action sarà in futuro più o meno legato alla tradizione Pokémon. Ve lo diciamo immediatamente: per lui, sì. Spiega Smith:



"Ovviamente non possiamo parlare a nome della Legendary o della Pokémon Company, ma nelle nostre teste [sua e di Dan Hernandez n.d.a] tutto questo universo doveva essere riportato onestamente. Quando stavamo scrivendo il film, non è stato solo un nostro obiettivo, ma anche quello di Rob Letterman, dello studio e di tutti, quello di concentrarci su di un solo film. Sul raccontare una storia con un inizio, uno svolgimento e una conclusione".



In sostanza, i due hanno ammesso di essersi concentrati su un film che doveva essere perfettamente autonomo, assicurandosi però di lasciare qualcosa per ampliare in futuro tutto l'universo. E tra queste cose, dovrebbe essere anche Ash, che i fan amerebbero vedere magari in una versione un po' più adulta come mentore di Tim, sempre che si riutilizzi il personaggio in futuro facendolo partire in un viaggio per divenire allenatore Pokémon.



A voi piacerebbe?