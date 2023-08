Ultimo mondo cannibale: a Venezia 2023 l'horror di Ruggero Deodato torna in versione 4K

Oltre al documentario Dario Argento: Panico, dedicato alle opere del maestro del brivido italiano, Midnight Factory porterà al Festival di Venezia 2023 anche la versione restaurata in 4K di Ultimo mondo cannibale di Ruggero Deodato.

Primo film della trilogia dei cannibali che lo consacrò alla storia come Monsieur Cannibal, Ultimo mondo Cannibale sarà a Venezia con una straordinaria versione restaurata in 4k a cura di Midnight Factory e Minerva Pictures, e realizzata sotto la supervisione di Lamberto Bava, all’epoca aiuto regista di Deodato. Questo omaggio al Maestro italiano del cinema di genere, scomparso a dicembre dell’anno scorso, sarà presentato da un altro Maestro di fama mondiale, Nicolas Winding Refn, come proiezione di mezzanotte alle ore 24.00 all’interno della sezione Venezia Classici l’1 settembre presso Sala Giardino.

Per chi non la conoscesse, la trama di Ultimo mondo cannibale è ambientata nelle Filippine, con un gruppo di ricercatori che si sta dirigendo verso le isole Mindanao per incontrare dei colleghi che stanno conducendo delle ricerche commissionate dalla Compagnia Petrolifera Americana. Il silenzio radio del campo denuncia una tragedia destinata a continuare: tutti i predecessori sono stati uccisi e mangiati dai cannibali della foresta. Riusciranno gli altri a sopravvivere e fuggire da questo terribile 'inferno verde'?

