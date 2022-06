Mona Lisa Smile, le proteste delle studentesse del Wellesley: 'Parlavamo anche di sesso'

La storia del cinema è piena di ambienti scolastici non particolarmente sani (qualcuno ha detto L'Attimo Fuggente?): Mona Lisa Smile è un ottimo esempio in tal senso, con il suo college dedito ad insegnare ad una pletora di studentesse come la cosa più importante nella vita sia rigare dritto nell'ottica di trovare un buon marito.

Ma le cose, al Wellesley College, stavano davvero così? Il film con Julia Roberts (che, a proposito, ha recentemente parlato della sua prossima collaborazione con George Clooney) ci dipinge in effetti una situazione davvero tragica, ma secondo le ex-studentesse della prestigiosa scuola statunitense il regista Mike Newell avrebbe un po' calcato la mano su certe questioni.

"L'arte moderna non fu nulla di scioccante per il Wellesley. Come avrebbe potuto esserlo, dal momento in cui veniva insegnata lì sin dagli anni '20? Inoltre non ricordo che il corpo docente ci incoraggiasse a preferire il matrimonio alla carriera" fu il ricordo di Judith Saffe Silber, a cui fece eco un'altra ex-alunna del college: "Le luci non venivano spente alle 8 di sera. Bevevamo, giocavamo a bridge e di giorno si parlava anche di sesso".

Difesa interessata da parte delle studentesse o, effettivamente, racconto un po' falsato da parte del film del 2003? La risposta la conoscono soltanto i diretti interessati! Meglio, comunque, tenere sempre a mente che la finzione scenica è pur sempre, appunto, finzione scenica.