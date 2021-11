C'mon C'mon, Woody Norman su Joaquin Phoenix:'È adorabile'

Woody Norman, giovane star di C'mon C'mon, ha raccontato il periodo trascorso sul set al fianco del premio Oscar Joaquin Phoenix. Intervistato da GQ, Norman ha raccontato il suo rapporto con Phoenix e i momenti belli trascorsi sul set del film diretto da Mike Mills e presentato al Telluride Film Festival a settembre.

Ecco le dichiarazioni di Woody Norman su Joaquin Phoenix:"È adorabile. È stato così divertente lavorare con lui. Ed è molto generoso con le sue sequenze perché non vuole mai togliere i riflettori da nessuno con cui sta lavorando, attori secondari o personaggi sullo sfondo o altro. Tutti sono altrettanto importanti ai suoi occhi". Su Everyeye trovate il poster di C'mon C'mon.



Il contesto ha avuto un grande impatto sull'esperienza di Woody Norman. Nel film di Mike Mills, Joaquin Phoenix interpreta Johnny, un uomo che viaggia e chiede a gruppi di ragazzi quali sono le loro speranze per il futuro. La stessa domanda che è stata posta a Norman durante l'intervista.



"[...] Penso che il mondo non finirà presto. Penso che vadano sistemate tutte le cose brutte, brutte che stanno succedendo. Penso che verranno risolte. Quindi sto riponendo molta fiducia nelle persone e spero che possano fermarle. Ma penso che, come persone, dovremmo fermarci e non eccessivamente preoccuparci perché questo peggiorerà le cose. Dobbiamo smettere di preoccuparci e fare davvero qualcosa. Se facciamo qualcosa, si risolverà in pochi decenni".



Il giovane attore ha dichiarato di aver pianto tutto il tempo durante la visione del film al London Film Festival. Scopri Joaquin Phoenix versione zio premuroso nel trailer di C'mon C'mon.