C'mon C'mon, trailer italiano e data d'uscita del film con Joaquin Phoenix

Dopo l'anteprima al Telluride Film Festival e il seguente debutto nelle sale cinematografiche statunitensi lo scorso novembre, C'mon C'mon arriva finalmente anche in Italia: ecco il trailer italiano del film drammatico con Joaquin Phoenix, scritto e diretto dal regista candidato agli Oscar Mike Mills.

In C'mon C'mon Joaquin Phoenix interpreta Johnny, un giornalista autore di documentari di successo che viaggia per l'America intervistando vari bambini riguardo al futuro del pianeta Terra. Il suo compagno di viaggio sarà il nipotino Jesse (Woody Norman), che la sorella Viv (Gaby Hoffmann) gli affida per potersi occupare del marito, affetto da problemi mentali. Durante la loro avventura, zio e nipote attraverseranno gli Stati Uniti e stringeranno un forte legame inaspettato.

Il film segna il ritorno di Joaquin Phoenix sul grande schermo dopo il grande successo di Joker, un ruolo che gli è valso il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2020.

Dietro alla macchina da presa è il regista di Beginners e Le donne della mia vita: il primo impatto con la regia di Mills è quello della scelta stilistica che va nella direzione di un dramma in bianco e nero, una decisione che abbiamo potuto vedere fin dal primo teaser di C'mon C'mon.

Poco prima del debutto statunitense della pellicola, il giovane attore Woody Norman aveva parlato del suo rapporto con Joaquin Phoenix durante le riprese di C'mon C'mon: "È adorabile. È stato così divertente lavorare con lui" ha raccontato. "E' molto generoso con le sue sequenze perché non vuole mai togliere i riflettori da nessuno con cui sta lavorando, attori secondari o personaggi sullo sfondo o altro. Per lui tutti sono importanti".

Il trailer italiano annuncia la data del debutto nelle sale italiane di C'mon C'mon, programmato per il 7 aprile.