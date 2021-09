C'mon C'mon, Joquin Phoenix padre innamorato nei poster del film di Mike Mills

Dopo essere stato presentato con grandissimo successo all'ultimo Telluride Film Festival, a poche settimane dall'uscita della prima immagine ufficiale con Joaquin Phoenix, ecco che adesso l'interessante dramma C'mon C'mon di Mike Mills torna a mostrarsi al pubblico in tre bellissimi poster ufficiali.

A rivelare i poster ci ha pensato direttamente la A24, che ha annunciato anche l'arrivo (finalmente) di un primo trailer ufficiale. Come già ricordato in apertura, il progetto è stato recentemente accolto con un plauso generale di critica e pubblico al Telluride, mettendo nuovamente Phoenix in lizza per una nuova nomination agli Oscar e forse persino Mills per sceneggiatura e regia.



La sinossi ufficiale di C'mon C'mon recita:



"La storia del film ruota attorno a Johnny, giornalista dal cuore gentile impegnato in un progetto per il quale deve intervistare dei bambini in varie città degli Stati Uniti sul futuro incerto del nostro mondo. È durante questo lavoro che sua sorella Viv gli chiede di prendersi cura del figlio di 8 anni, Jesse, mentre lei si occupa del padre del bambino, affetto da problemi mentali. Accettato il compito, Johnny si ritrova a legare con il nipote e a connettersi con lui in modo inaspettato, portandolo anche con sé in un viaggio da Los Angeles a New Orleans".



C'mon C'mon non ha ancora una data d'uscita ufficiale.