C'mon C'mon, Joaquin Phoenix è uno zio premuroso nel nuovo trailer del film

Abbiamo visto qualche settimana fa un Joaquin Phoenix semi rasato sul set di C'mon C'mon, il nuovo film di Mike Mills in uscita negli USA il prossimo 19 novembre. A pochi giorni dall'uscita delle sale A24 ha pubblicato un nuovo trailer del film, in cui il protagonista di Joker interpreta uno zio che instaura una tenera relazione con suo nipote.

Le immagini, caratterizzate dall'elegante fotografia in bianco e nero di Robbie Ryan, sono visibili all'interno della notizia. In precedenza, un altro trailer di C'mon C'mon era stato pubblicato all'inizio di settembre.

Mike Mills ha esordito alla regia nel 2005 con Thumbsucker (in italiano Il Succchiapollice). Il suo Beginners, nel 2010, è valso a Christopher Plummer il premio Oscar come miglior attore non protagonista. Il suo ultimo film, 20th Century Women, è uscito nel 2016.

Oltre a Joaquin Phoenix, fanno parte del cast di C'mon C'mon anche Woody Norman, Gaby Hoffman, Molly Webster, Jaboukie Young-White e Scoot McNairy.

In C'mon C'mon Joaquin Phoenix interpreta un giornalista che intraprende un viaggio con il suo nipotino di otto anni, dopo che sua sorella glielo affida per occuparsi del marito malato. Insieme al bambino vive una tenera avventura lungo le strade tra Los Angeles e New Orleans, dove il suo programma è quello di intervistare i bambini americani chiedendo loro come immaginano il futuro del mondo.

Non ci sono al momento notizie sulla distribuzione in Italia di C'mon C'mon.