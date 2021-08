C'mon C'mon, Joaquin Phoenix nella prima immagine ufficiale del film diretto da Mike Mills

Dopo il successo di Joker, Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con C'mon C'mon, il nuovo film di Mike Mills, di cui possiamo finalmente vedere una prima immagine ufficiale.

L'attore Premio Oscar Joaquin Phoenix è solito scegliere con cura i suoi progetti, e vista la premessa dietro C'mon C'mon, siamo certi che lo vedremo presto in un'altra performance estremamente emotiva e di grande livello.

Il regista di Beginners e 20th Century Women Mike Mills ha diretto infatti Joaquin Phoenix in un film drammatico in bianco e nero prodotto da A24 che si presenta così secondo la sinossi diffusa dal New York Film Festival: "Un Joaquin Phoenix pieno di sentimento interpreta Johnny, un giornalista dal cuore gentile impegnato in un progetto per il quale deve intervistare dei bambini in varie città degli Stati Uniti sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv (una meravigliosamente intuitiva Gaby Hoffman) gli chiede di prendersi cura del figlio di 8 anni, Jesse (Woody Norman, in una delle performance giovanili di più grandi impatto degli ultimi anni), mentre lei si occupa del padre del bambino, affetto da problemi mentali. Dopo aver accettato, Johnny si troverà a legare con il nipoti e connettere con lui in modo decisamente inaspettato, portandolo anche con sé in un viaggio da Los Angeles a New Orleans".

Nella nostra gallery potete trovare la prima immagine ufficiale di C'mon C'mon.

Le riprese del film si sono svolte tra il 2019 e il 2020, mentre non sappiamo ancora nulla su una potenziale data d'uscita italiana per la pellicola.