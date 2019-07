La Momo Challenge diventa ufficialmente un film horror!

Momo si prepara a debuttare sul grande schermo. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Orion Pictures collaborerà con la Vertigo Entertainment e il produttore Taka Ichise per sviluppare un film horror basato sulla virale bufala conosciuta come la Momo Challenge.

La figura di Momo è nata in realtà da una scultura dell'arista giapponese Keisuke Aisawa ed è stata resa celebre in tutto il mondo quando alcune persone - tra cui la popolarissima Kim Karshashian - hanno lanciato l'allarme per una presunta challenge che avrebbe spinto i bambini al suicidio tramite dei video di YouTube.

Nonostante si trattasse di una bufala, con la stessa YouTube che ha confermato la totale assenza del problema sulla piattaforma - l'immagine di Momo si è comunque instaurata memoria collettiva ed era solo questione di tempo prima di vederla al cinema come vera e propria figura horror.

Il progetto, che riunirà i produttori Roy Lee e Taka Ichise dopo i franchise di The Grudge e The Ring, stando al report potrebbe andare oltre la semplice bufala di cui vi abbiamo parlato: la scultura originale è infatti basata su Ubume, un'entità soprannaturale tipica del folklore giapponese.

La Momo Challenge è anche tra le ispirazioni di Getaway, pellicola horror prodotta da Emagine Content e November 11th Pictures descritta come una "storia di fantasmi vecchio stile".