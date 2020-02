Tra momenti chiave e scene eliminate, ecco 17 immagini inedite di Star Wars

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è uscito poco meno di due mesi fa e, quando pensavamo di aver scoperto tutto sulla pellicola, ecco spuntare ben 17 immagini inedite, che ci raccontano momenti tagliati dell'epilogo della saga. Nella galleria in basso troverete tutti, ma proprio tutti, i protagonisti dell'Episodio IX.

Ecco Kylo Ren a Rey, entrambi intenti a fissare l'oggetto del proprio destino: se per il giovane Sith è il casco riparato, distrutto da Rian Johnson nella precedente pellicola, per l'allieva Jedi è la curiosa lama che, stranamente, l'ha guidata esattamente dove voleva all'interno della nuova Morte Nera.

Di seguito Zorii Bliss in uno spaziale costume rosso fuoco e Poe Dameron e Chewbacca all'interno del Millennium Falcon, ma soprattutto una nuova immagine del confronto tra Rey e Kylo: sembra quasi di sentire il ronzio delle Lightsaber.

Le immagini successive sono ambientate all'interno di uno Star Destroyer: al fianco del leader supremo Ren, ecco i generali Hux e Allegiant Pryde, tra i più decorati all'interno del Primo Ordine, mentre subito dopo un nuovo dettaglio dello scontro imminente tra Kylo e Palpatine.

Tra un letale Force Lightning lanciato da Rey, uno scatto di Poe di fianco al suo X-Wing e vari cambi di costume, arriviamo ad uno dei momenti più sentiti, quando la Jedi studia i testi degli antichi maestri.

Vi lasciamo alla scoperta dettagli delle immagini e ai loro curatissimi dettagli e, come sempre, vi rimandiamo ad alcune curiosità, come le recenti affermazioni di Harrison Ford sui Fantasmi della Forza e lo stupore dello stesso attore quando ha saputo che sarebbe ritornato per il nono capitolo.