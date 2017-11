Molly's Game: il film con Jessica Chastain chiuderà l'AFI Fest, nuovo poster

Dopo la cancellazione dell’anteprima di, saràa chiudere l’AFI Fest al posto della “scottante” pellicola di(perdonateci il gioco di parole).

L’American Film Institute ha così motivato la scelta del film di Aaron Sorkin, al suo esordio dietro la macchina da presa, per la chiusura della manifestazione: “Aaron Sorkin è un maestro americano e siamo molto orgogliosi di dare la meritata visibilità al suo esordio alla regia”.

Il film ha debuttato al Toronto International Film Festival e parla di Molly Bloom, un'atleta olimpionica che, ritiratasi dal circuito sportivo, si ritrova a dirigere un impero del gioco d'azzardo che coinvolge anche personalità dello star system hollywoodiano. Quando l'FBI si avvicina alla donna e sta per scoprire il suo business, lei farà il possibile per non coinvolgere i facoltosi clienti dell'attività che dirige.

Nella parte della protagonista c’è Jessica Chastain, reduce dall’ottima prova in Miss Sloane e da giovedì nelle sale italiane con La signora dello zoo di Varsavia. Nel cast anche Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O'Dowd, J.C. MacKenzie, Bill Camp, Brian D'Arcy James, Graham Greene, Jeremy Strong, Joey Keery e Samantha Isler.

Di seguito potete visualizzare il nuovo poster di Molly’s Game, che approderà nelle sale statunitensi il 22 novembre prossimo.