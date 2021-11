Mollo tutto e apro un chiringuito, la data d'uscita del film con Il Milanese Imbruttito

Non poteva che essere il giorno di Sant'Ambrogio, quello indicato per l'uscita del film Mollo tutto e apro un chiringuito, titolo della prima opera cinematografica con protagonista Germano Lanzoni, celebre autore del format Il Milanese Imbruttito, che nel corso degli anni ha ottenuto un successo incredibile sui social e non solo.

Mollo tutto e apro un chiringuito sarà nelle sale a partire dal 7 dicembre. La trama del film verte su un principio molto semplice: può un milanese doc e imbruttito, dedito alla fatturazione e allo stacanovismo sul lavoro, cambiare completamente vita e trasferirsi in Sardegna per aprire un piccolo bar sulla spiaggia?



Il film è diretto dal Terzo segreto di satira (Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi), autori di video comici molto popolari sul web, ai quali spesso ha partecipato lo stesso Lanzoni.



In Mollo tutto e apro un chiringuito, il Signor Imbruttito è dirigente di una multinazionale che vive nella frenetica quotidianità di Milano. Un giorno nella sua vita entra l'eccentrico imprenditore Brusini (Paolo Calabresi) che mette i bastoni tra le ruote dell'Imbruttito, facendogli saltare l'affare del secolo. Per rimettersi in sesto ascolta i consigli di un amico: molla tutto, vola in Sardegna e apre un piccolo chiringuito sulla spiaggia.

Al film partecipano anche Elettra Lamborghini e Favij. Nel cast anche Jake La Furia; a proposito del suo vecchio gruppo musicale, lo scorso anno è uscito proprio un docufilm sui Club Dogo.



Germano Lanzoni è anche lo speaker del Milan nelle partite casalinghe della squadra rossonera.