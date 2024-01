L'Ultimo dei Mohicani, la Fox mandò un rappresentante sul set per arginare Michael Mann!

Lavorare ad un film come L'ultimo dei Mohicani non deve esser stato semplice, soprattutto dal punto di vista produttivo. La pellicola portò a tantissimi costi di produzione che portarono, addirittura, a sforare il budget più di una volta. Per questo motivo, la Fox trovò un modo per arginare Michael Mann.

La pellicola, diventata famosa anche per la scelta di Daniel Day Lewis di vivere per diverso tempo nei boschi rispettando il suo folle method acting, fu protagonista di un serie di problemi che riguardavano, in particolare, il budget speso per realizzare il film. Ogni ripresa, di ogni singolo particolare, secondo quanto scritto in diversi resoconti di produzione, impiegava circa 20 ciak che, ovviamente, portavano le spese di produzione ad un aumento considerevole anche per le cose insignificanti. Nonostante i segretari di produzione siano una figura presente sui set, la Fox decise di creare una figura predisposta che seguisse Michael Mann durante le riprese.

Il regista di Heat e Ferrari si è sempre contraddistinto per essere particolarmente puntiglioso e, soprattutto, preciso riguardo i suoi film e la loro lavorazione. L'aumento esorbitante dei soldi spesi per realizzare L'Ultimo dei Mohicani, spinse la Fox inviare un rappresentante della casa di produzione sul set e seguire le riprese di pari passo al regista. Ogni volta che Mann si bloccava per troppo tempo sulla realizzazione di una scena, la persona in questione era pronta a spingerlo ad andare avanti senza perdere ulteriore tempo.

Nel 2019 si era parlato di una serie de L'Ultimo dei Mohicani diretta da Cary Fukunaga, caduta poi nel dimenticatoio dopo alcuni scandali che hanno coinvolto il regista.