L'ultimo dei Mohicani, Daniel Day Lewis visse nei boschi per mesi prima delle riprese

Mentre sembrava essere in produzione una serie su Paramount ispirata a L'Ultimo dei Mohicani , difficilmente si potrà bissare il lavoro fatto da Daniel Day Lewis nella costruzione del suo ruolo. L'attore decise di vivere per alcuni mesi nella natura selvaggia , imparando a cacciare e a pescare secondo l'uso delle tribù dei nativi americani, sopravvivendo solo con i frutti della terra e della natura. Insomma, come al solito Lewis si è contraddistinto per il suo utilizzo estremo del method acting.

Prima di lavorare effettivamente sul set, l'attore per lungo tempo si è sempre dedicato alla preparazione dei suoi personaggi . Se con Il mio piede sinistro ha imparato a dipingere con gli arti inferiori e con Lincoln si è immerso totalmente nello studio del leggendario presidente americano, con L'Ultimo dei Mohicani l'approccio fu particolarmente fisico e legato al modo in cui il suo personaggio è profondamente collegato alla natura .

Quando si parla di attori che utilizzando il method acting, il primo che viene in mente è sicuramente Daniel Day Lewis. Il tre volte premio Oscar è famoso per la sua abitudine del rimanere nei personaggi durante tutta la produzione del film e questo sembra sia successo anche con L'Ultimo dei Mohicani .

