Moglie di una spia, su Mubi il nuovo film di Kiyoshi Kurosawa: un'opera da non perdere

Sul servizio di streaming on demand Mubi è arrivato Moglie di una spia, nuovo film di Kiyoshi Kurosawa presentato al Festival di Venezia 2020 e disponibile in Italia sulla piattaforma.

Vincitore per la miglior regia a Venezia, il film racconta una storia hitchcockiana in un momento storico delicato per il Giappone in cui la popolazione giapponese è divisa tra interventisti e neutrali: Satoko, moglie di un mercante, è devota al marito, ma inizia a sospettare che stia tramando qualcosa. Presto si fa coinvolgere in un gioco in cui nasconde misteriosamente le proprie intenzioni.

Regista eclettico e multiforme in grado ogni volta di infondere qualcosa di nuovo alla materia che sperimenta, Kiyoshi Kurosawa nel suo primo dramma in costume vira al classico - o per meglio dire 'vira il classico', verso la patina digitale dell'8K piegando l'ambientazione del Giappone pre-Seconda Guerra Mondiale all'agilità della sua cinepresa, che leggiadra si muove attraverso, lungo e per i set di un'opera di grande economia e ficcante precisione. Esasperando lo spazio, giocando con la profondità di campo, investendo sulla capacità sineddotica della cinepresa (che può mostrare allo spettatore, ad esempio, un'intera nave mostrando solo parte dello scafo o più semplicemente la sua stiva) Kurosawa porta lo spettatore in un mondo dove - come nel cinema - verità e finzione si mescolano in un eccellente gioco di spie e rapporti melodrammatici.

Partendo dagli spunti occidentali de Il sospetto di Alfred Hitchcock ma omaggiando i classici della propria filmografia (Yasujirō Ozu, Kenji Mizoguchi e Sadao Yamanaka, citati espressamente nel film), e quasi bilanciando un discorso analogo aperto da Robert Zemeckis con Allied, Wife of a spy è un continuo scambio di sguardi nel quale il punto di vista del regista mette progressivamente a nudo quello dei personaggi e in cui la verità si nasconde solo nei film, nella grana in super8 della pellicola sfrigolante e bianco-nera priva di tracce sonore che può farsi portatrice di incredibili trucchi ed esemplari colpi di scena, tra la realtà e il sogno.

Alla sceneggiatura Ryusuke Hamaguchi, autore del recente Drive my car. Se volete farvi un'idea, recuperate il trailer disponibile all'interno dell'articolo.