Che fine ha fatto la moglie di Rocky? Riviviamo la saga di Sylvester Stallone

Interpretata dall'attrice Talia Shire, nominata due volte agli Oscar per Il Padrino - parte II e il primo Rocky, Adriana Pennino è senza dubbio uno dei personaggi cardine della saga creata e interpretata da Sylvester Stallone.

Nel primo capitolo, Adriana è una ragazza timida di quasi 30 anni che lavora presso un negozio di animali. Fa la conoscenza di Rocky tramite il fratello Paulie Pennino, e in seguito resterà al suo fianco nonostante le sue preoccupazioni per la sfida lanciatagli da Apollo Creed. I due poi si sposeranno e avranno anche un figlio, Robert, ma il quinto capitolo firmerà la sua ultima apparizione.

Questo perché, per dare ancora più drammaticità al ritorno del pugile in Rocky Balboa del 2006, Stallone ha deciso di far morire Adriana off-screen a causa di un tumore. Il sesto capitolo della saga si apre infatti con un Rocky vedovo che gestisce un ristorante a Philadelphia chiamato "Adrian's", in onore della defunta moglie. Adriana però è sempre nei suoi pensieri, tanto che la pellicola si conclude con una scena in cui Rocky si reca al cimitero con un grande mazzo di rose per ringraziarla di avergli dato la forza per andare avanti nonostante le avversità.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Sly ha annunciato di essere al lavoro su una serie prequel di Rocky.