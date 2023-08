La moglie di Hugh Jackman lo salvò dal licenziamento: 'Mi lamentavo a livelli olimpionici'

Russel Crowe ha rifiutato in ruolo di Wolverine in X-Men, mentre la seconda scelta, Dougray Scott, ha risentito dei conflitti di programmazione con Mission Impossible II. Infine, su consiglio di Crowe, la troupe optò per Hugh Jackman, ma la sua pressoché inesistente filmografia alle spalle ha generato più di un inconveniente...

Durante la programmazione del suo spettacolo teatrale nel Regno Unito, Jackman ha ricordato di essere stato molto vicino al licenziamento. "Mi dicevano che le cose non andavano come previsto" ha dichiarato. "Stavo per essere licenziato dal mio primo film di Hollywood, il più grande della mia carriera. Ero arrabbiato, quindi sono andato a casa da mia moglie [Debora-Lee Furness] e mi sono lamentato. Sì, piagnucolavo a un livello olimpionico, parlando male di questa e di quell'altra persona. Lei mi ascoltò pazientemente per circa un'ora, e alla fine disse soltanto: 'Ascolta, penso che tu debba fidarti soltanto di te steso. Ti stai preoccupando troppo di ciò che pensano tutti gli altri. Torna al personaggio, concentrati su quello. Ma soprattutto: fidati del tuo istinto'".

Sappiamo benissimo quanto la pellicola del 2000 di Bryan Singer avrebbe riscosso successo: incassò oltre 296 milioni di dollari a livello mondiale, e conseguì, tra i riconoscimenti principali, un Empire Awards come miglior regia e ben sei Saturn Awards. In seguito, Jackman avrebbe recitato in film quali Kate & Leopold, Qualcuno come te, Codice: Swordfish e Van Helsing, a cui si aggiungono gli altri capitoli della saga Marvel.

Cosa aspettarci dalla prossima apparizione del personaggio sul grande schermo? Stando a una recente dichiarazione dell'attore, il ritorno di Wolverine in Deadpool 3 era programmato fin dall'inizio.