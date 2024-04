La moglie di Frankenstein: cosa sapere sul film con Christian Bale nei panni del Mostro

Dopo il first look a Christian Bale nei panni del Mostro di Frankenstein, l'interesse per il nuovo film de La moglie di Frankenstein è schizzato immediatamente alle stelle: in questo articolo vi offriamo un agile riepilogo di tutto ciò che dovete sapere.

Il remake de La moglie di Frankenstein sarà diretto da Maggie Gyllenhaal, che in queste ore ha condiviso un primo sguardo a Christian Bale e Jessie Buckley nel ruolo de La Sposa: le foto sono state scattate dal fotografo cinematografico Niko Tavernise, per festeggiare l'inizio delle riprese. Con questo film, intitolato The Bride/La sposa, Gyllenhaal promette di dare nuova vita (perdonate il gioco di parole) alla famosa storia di Mary Shelley, ambientandola nella Chicago degli anni '30. Secondo la trama, il solitario Mostro di Frankenstein chiede aiuto al dottor Euphronios per creare una compagna con la quale possa condividere il resto della sua vita. Rianimano una donna assassinata, creando la Sposa che dà il titolo al film.

Il film, seconda regia di Maggie Gyllenhaal dopo The Lost Daughter, inizialmente doveva essere una produzione Netflix, ma alla fine è stato trasferito alla Warner Bros: nel cast ci saranno anche Annette Bening, Penélope Cruz e Peter Sarsgaard, marito di Maggie Gyllenhaal.

Da segnalare anche che in questo periodo sono in corso i lavori sul remake di Frankenstein di Guillermo Del Toro: il film, che invece sarà prodotto e distribuito da Netflix, avrà nel cast Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz, con Jacob Elordi nel ruolo del Mostro.

