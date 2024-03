La moglie di Bruce Willis infuriata dopo le ultime voci: 'Smettila di spaventare la gente'

Bruce Willis è di certo uno dei volti hollywoodiani più riconoscibili di sempre, sin dagli anni '80 infatti è ricordato per essere l'iconico agente protagonista di Die Hard, e non solo. Di certo in molti lo ricorderanno per film come Unbreakable o Il Sesto Senso, realizzati con il celebre regista M. Night Shyamalan.

Ecco però che, mentre vi invitiamo a riscoprire la saga di John McClane, sembra che qualcosa di spiacevole abbia scosso la quiete della famiglia dell'attore, proprio in un momento particolarmente difficile.

Si perché Bruce Willis, ormai ritiratosi dalle scene a causa di una demenza frontotemporale, è di recente stato "vittima" di alcune false voci online secondo cui la star avrebbe ormai perso ogni gioia di vivere da quando ha smesso di lavorare.

Sulla questione è intervenuta, presa dalla rabbia per le calunnie, proprio la moglie dell'attore, Emma Heming.

In un video postato su Instagram ha detto le seguenti parole:

"Smettila di spaventare le persone in questo modo. Non fargli pensare che ogni volta che ricevono una diagnosi di malattia allora: 'Non c'è più speranza'. Ti sbagli di grosso, è l'esatto contrario ok?".